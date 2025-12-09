Vídeo. Confrontos entre agricultores e polícia na Grécia por atrasos nos subsídios da UE

Agricultores na ilha grega de Creta entraram em confrontos com a polícia de choque na segunda-feira, à medida que aumenta a indignação pelo atraso no pagamento de subsídios da União Europeia.
Os manifestantes enfrentaram agentes nas imediações dos aeroportos de Chania e Heraklion, atiraram pedras, danificaram viaturas policiais e chegaram mesmo a virar um carro da polícia depois de os agentes se retirarem.
A polícia usou gás lacrimogéneo quando as tensões subiram. Os distúrbios inserem-se em protestos em todo o país que têm bloqueado as principais autoestradas desde o final de novembro
O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis apelou aos agricultores para aliviarem os bloqueios, afirmando que os pagamentos dos apoios seriam feitos até ao final de dezembro.