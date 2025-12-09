Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Grécia: confrontos de agricultores
No Comment

Vídeo. Confrontos entre agricultores e polícia na Grécia por atrasos nos subsídios da UE

Últimas notícias:

Agricultores em Creta confrontaram a polícia de choque e os protestos pelos subsídios em atraso da UE espalharam-se para áreas junto a dois aeroportos internacionais.

Agricultores na ilha grega de Creta entraram em confrontos com a polícia de choque na segunda-feira, à medida que aumenta a indignação pelo atraso no pagamento de subsídios da União Europeia.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Os manifestantes enfrentaram agentes nas imediações dos aeroportos de Chania e Heraklion, atiraram pedras, danificaram viaturas policiais e chegaram mesmo a virar um carro da polícia depois de os agentes se retirarem.

A polícia usou gás lacrimogéneo quando as tensões subiram. Os distúrbios inserem-se em protestos em todo o país que têm bloqueado as principais autoestradas desde o final de novembro

O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis apelou aos agricultores para aliviarem os bloqueios, afirmando que os pagamentos dos apoios seriam feitos até ao final de dezembro.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE