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Multidão dirige-se ao consulado dos EUA para protestar contra a política de Trump para a Gronelândia, em Nuuk, Gronelândia, sábado, 17 de janeiro de 2026
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Vídeo. Gronelândia: milhares protestam em Nuuk contra plano de Trump para anexar a Gronelândia

Últimas notícias:

Milhares manifestam-se em Nuuk contra planos do Presidente dos EUA, Donald Trump, para anexar a Gronelândia, território autónomo dinamarquês

Milhares de manifestantes juntaram-se em Nuuk no sábado para denunciar os planos do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a anexação da Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca.

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Empunhando bandeiras da Gronelândia, os manifestantes marcharam pelo centro da cidade e mais tarde concentraram-se junto ao consulado dos Estados Unidos, onde faixas e palavras de ordem exigiam soberania.

“Não estamos à venda. Somos um povo livre”, disse um dos manifestantes.

A ministra dos Recursos Naturais da Gronelândia, Naaja Nathanielsen, disse que a Gronelândia queria desenvolver-se “nos nossos próprios termos”.

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