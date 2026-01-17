Vídeo. Gronelândia: milhares protestam em Nuuk contra plano de Trump para anexar a Gronelândia

Milhares de manifestantes juntaram-se em Nuuk no sábado para denunciar os planos do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a anexação da Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca.
Empunhando bandeiras da Gronelândia, os manifestantes marcharam pelo centro da cidade e mais tarde concentraram-se junto ao consulado dos Estados Unidos, onde faixas e palavras de ordem exigiam soberania.
“Não estamos à venda. Somos um povo livre”, disse um dos manifestantes.
A ministra dos Recursos Naturais da Gronelândia, Naaja Nathanielsen, disse que a Gronelândia queria desenvolver-se “nos nossos próprios termos”.