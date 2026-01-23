Vídeo. França: Tempestade Ingrid provoca cheias em zonas do oeste do país

Tempestade Ingrid deverá atingir vários departamentos da Bretanha na sexta-feira, trazendo chuva intensa, ventos fortes e ondas altas. Algumas localidades já enfrentam cheias, enquanto outras se preparam para a subida do nível da água, à medida que as condições se agravam ao longo do dia.
A Météo-France colocou o Finistère sob aviso laranja por vento a partir das 10:00 de sexta-feira. As rajadas podem atingir 130 km/h ao longo da costa. São esperados entre 20 e 40 mm de chuva.
Em Quimperlé, os cais no centro da cidade voltaram a ficar inundados na manhã de sexta-feira. Os bombeiros evacuaram cerca de uma dezena de residentes na quinta-feira. Em Saint-Guénolé, muitos barcos permaneceram no porto. Rajadas fortes abalaram carros estacionados e o mercado local foi cancelado.