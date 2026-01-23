Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Em Quimperlé, França, rio Laïta em nível extremo, inunda estradas e casas, 23 jan. 2026
No Comment

Vídeo. França: Tempestade Ingrid provoca cheias em zonas do oeste do país

Últimas notícias:

Mantêm-se os alertas laranja para chuva e inundações em Finistère e Morbihan.

Tempestade Ingrid deverá atingir vários departamentos da Bretanha na sexta-feira, trazendo chuva intensa, ventos fortes e ondas altas. Algumas localidades já enfrentam cheias, enquanto outras se preparam para a subida do nível da água, à medida que as condições se agravam ao longo do dia.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A Météo-France colocou o Finistère sob aviso laranja por vento a partir das 10:00 de sexta-feira. As rajadas podem atingir 130 km/h ao longo da costa. São esperados entre 20 e 40 mm de chuva.

Em Quimperlé, os cais no centro da cidade voltaram a ficar inundados na manhã de sexta-feira. Os bombeiros evacuaram cerca de uma dezena de residentes na quinta-feira. Em Saint-Guénolé, muitos barcos permaneceram no porto. Rajadas fortes abalaram carros estacionados e o mercado local foi cancelado.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE