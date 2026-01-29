Vídeo. Medo em Niscemi, na Sicília: deslizamento de terras pode agravar-se

Responsáveis da Proteção Civil italiana afirmam que o terreno continua instável e é possível novo deslizamento de terras.
Escombros de casas já destruídas acumulam-se no sopé da escarpa, e as autoridades alertam que outra secção de terreno pode ceder, colocando mais edifícios em risco.
Estão a usar-se drones e imagens de satélite para vigiar a zona vermelha e acompanhar a velocidade do deslizamento de terras.
A polícia patrulha ruas quase desertas enquanto as equipas de emergência permanecem de prevenção.
Niscemi, cidade com cerca de 25.000 habitantes construída sobre arenito e argila frágeis, sofreu um deslizamento de terras semelhante há quase 30 anos.
Especialistas alertam que estes desastres podem tornar-se mais frequentes à medida que as alterações climáticas trazem fenómenos meteorológicos cada vez mais extremos.