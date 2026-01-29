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Vista aérea da localidade de Niscemi, perto de Caltanissetta, na Sicília, no sul de Itália, terça-feira, 27 de janeiro de 2026
No Comment

Vídeo. Medo em Niscemi, na Sicília: deslizamento de terras pode agravar-se

Últimas notícias:

Imagens de drone mostram o cenário após um deslizamento de terras em Niscemi, Sicília, que obrigou à retirada de cerca de 1.500 pessoas.

Responsáveis da Proteção Civil italiana afirmam que o terreno continua instável e é possível novo deslizamento de terras.

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Escombros de casas já destruídas acumulam-se no sopé da escarpa, e as autoridades alertam que outra secção de terreno pode ceder, colocando mais edifícios em risco.

Estão a usar-se drones e imagens de satélite para vigiar a zona vermelha e acompanhar a velocidade do deslizamento de terras.

A polícia patrulha ruas quase desertas enquanto as equipas de emergência permanecem de prevenção.

Niscemi, cidade com cerca de 25.000 habitantes construída sobre arenito e argila frágeis, sofreu um deslizamento de terras semelhante há quase 30 anos.

Especialistas alertam que estes desastres podem tornar-se mais frequentes à medida que as alterações climáticas trazem fenómenos meteorológicos cada vez mais extremos.

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