Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Ambulâncias formam fila para entrar pelo lado egípcio da passagem de Rafah, a caminho da Faixa de Gaza, em Rafah
No Comment

Vídeo. Egito reabre passagem de Rafah com Gaza com tráfego limitado após encerramento prolongado

Últimas notícias:

Reabriu a passagem de Rafah entre Gaza e o Egito a 2 de fevereiro de 2026, após quase dois anos, permitindo ajuda humanitária limitada e o regresso de palestinianos

Primeiro grupo de palestinianos chegou à passagem de Rafah na segunda-feira, numa altura em que a fronteira de Gaza com o Egito reabria parcialmente. A televisão estatal mostrou ambulâncias e miniautocarros a avançar pelo lado egípcio, à medida que os portões se abriam.

Responsáveis do Egito e de Israel afirmaram que a reabertura faz parte do processo de cessar-fogo, prevendo-se a passagem de cerca de 50 pessoas em cada sentido nos primeiros dias. A medida sucede a uma fase piloto centrada na logística, e não nas deslocações.

Rafah é a única saída de Gaza que não conduz a Israel e continua a ser uma tábua de salvação para civis, sobretudo os feridos. Hospitais no Egito prepararam-se para receber doentes, mas ainda não há confirmação de um aumento dos envios de ajuda. A passagem esteve em grande medida encerrada desde que as forças israelitas tomaram o controlo da zona, em maio de 2024.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE