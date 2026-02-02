Vídeo. Egito reabre passagem de Rafah com Gaza com tráfego limitado após encerramento prolongado

Primeiro grupo de palestinianos chegou à passagem de Rafah na segunda-feira, numa altura em que a fronteira de Gaza com o Egito reabria parcialmente. A televisão estatal mostrou ambulâncias e miniautocarros a avançar pelo lado egípcio, à medida que os portões se abriam.

Responsáveis do Egito e de Israel afirmaram que a reabertura faz parte do processo de cessar-fogo, prevendo-se a passagem de cerca de 50 pessoas em cada sentido nos primeiros dias. A medida sucede a uma fase piloto centrada na logística, e não nas deslocações.

Rafah é a única saída de Gaza que não conduz a Israel e continua a ser uma tábua de salvação para civis, sobretudo os feridos. Hospitais no Egito prepararam-se para receber doentes, mas ainda não há confirmação de um aumento dos envios de ajuda. A passagem esteve em grande medida encerrada desde que as forças israelitas tomaram o controlo da zona, em maio de 2024.