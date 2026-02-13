Vídeo. Japão: esculturas de neve e gelo atraem visitantes a festival de inverno

Terminou em Sapporo, ao fim de oito dias, o festival anual da neve, que atraiu multidões para ver mais de 200 esculturas de neve e gelo em três locais da cidade.
Realizado na província de Hokkaido, o evento apresentou obras de grande escala com personagens populares e atletas.
Visitantes aproveitaram o último dia para fotografar e apreciar as esculturas, antes de começarem a ser desmontadas.
Inaugurado a 4 de fevereiro, o festival é um dos eventos de inverno mais conhecidos da região.
Quedas de neve recorde no norte do Japão, nas últimas semanas, bloquearam estradas e são apontadas como causa de dezenas de mortes em todo o país.