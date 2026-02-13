Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Pessoas brincam na neve em Yokohama, perto de Tóquio, domingo, 8 de fevereiro de 2026
No Comment

Vídeo. Japão: esculturas de neve e gelo atraem visitantes a festival de inverno

Últimas notícias:

Visitantes reuniram-se em Sapporo no encerramento do festival anual da neve, após oito dias de grandes esculturas de neve e gelo espalhadas pela cidade.

Terminou em Sapporo, ao fim de oito dias, o festival anual da neve, que atraiu multidões para ver mais de 200 esculturas de neve e gelo em três locais da cidade.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Realizado na província de Hokkaido, o evento apresentou obras de grande escala com personagens populares e atletas.

Visitantes aproveitaram o último dia para fotografar e apreciar as esculturas, antes de começarem a ser desmontadas.

Inaugurado a 4 de fevereiro, o festival é um dos eventos de inverno mais conhecidos da região.

Quedas de neve recorde no norte do Japão, nas últimas semanas, bloquearam estradas e são apontadas como causa de dezenas de mortes em todo o país.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE