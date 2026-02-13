Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Dois homens lançam vara de 7 metros
No Comment

Vídeo. Japão: Festival Akiba atrai multidões apesar do frio de inverno

Últimas notícias:

Festival Akiba do Japão em Niyodogawa inclui desfiles de samurais e rituais de fogo, preservando uma oração de 200 anos contra desastres

O evento abriu com um desfile lento encosta acima. Artistas vestidos de samurais e de bombeiros à antiga avançaram ao som de tambores e flautas, enquanto um andor dourado se baloiçava por entre a multidão.

Num santuário local, dois homens lançaram bem alto ao ar um mastro ornamental de sete metros e voltaram a apanhá-lo com ritmo seguro. Cada lançamento arrancou aplausos aos espectadores, agasalhados com casacos e cachecóis.

Assente em crenças seculares de proteção contra incêndios, o Festival de Akiba começou como um encontro religioso em torno do santuário Akiba Jinja. Com mais de 200 anos, tornou-se um dos principais festivais de Kochi, mantendo o objetivo original: rezar pela resiliência numa região há muito moldada pelos riscos naturais.

