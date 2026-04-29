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FILE: Turistas passeiam junto de flores brancas que desabrocham numa árvore no jardim de esculturas da National Gallery, em Washington, quinta-feira, 20 de março de 2014
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Vídeo. Centenas reúnem-se em Londres para cheirar rara flor-cadáver

Últimas notícias:

Visitantes acorreram aos Jardins de Kew, em Londres, para ver e cheirar a rara floração do titan arum, conhecido pelo seu odor nauseabundo

Centenas de visitantes deslocaram-se aos Jardins de Kew, em Londres, para ver a rara floração do titan arum, frequentemente chamado “flor-cadáver” devido ao forte cheiro a carne em decomposição.

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A planta, que pode demorar vários anos a florir, liberta este odor para atrair polinizadores. Prevê-se que esta floração dure até 48 horas antes de murchar.

Os visitantes descrevem o cheiro como semelhante ao hálito de cão ou a meias estragadas, o que tem atraído curiosos e multidões à estufa.

“É bastante impressionante. Muito maior do que imaginava. Não cheira assim tão mal, a menos que apanhemos uma lufada aqui e ali e então cheira um bocado a hálito de cão”, disse Joe Frewin, engenheiro químico, em declarações à AFP.

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