Vídeo. Centenas reúnem-se em Londres para cheirar rara flor-cadáver

Centenas de visitantes deslocaram-se aos Jardins de Kew, em Londres, para ver a rara floração do titan arum, frequentemente chamado “flor-cadáver” devido ao forte cheiro a carne em decomposição.
A planta, que pode demorar vários anos a florir, liberta este odor para atrair polinizadores. Prevê-se que esta floração dure até 48 horas antes de murchar.
Os visitantes descrevem o cheiro como semelhante ao hálito de cão ou a meias estragadas, o que tem atraído curiosos e multidões à estufa.
“É bastante impressionante. Muito maior do que imaginava. Não cheira assim tão mal, a menos que apanhemos uma lufada aqui e ali e então cheira um bocado a hálito de cão”, disse Joe Frewin, engenheiro químico, em declarações à AFP.