Cardeal George Pell detido por abuso sexual de menores

Tamanho do texto

O cardeal George Pell foi detido esta quarta-feira, na Austrália, por abuso sexual de menores.

O ex-tesoureiro do Vaticano, de 77 anos, chegou ao tribunal de Victoria, em Melbourne, para a audiência de recurso e o juiz decretou que aguarde na prisão a leitura da sentença marcada para 13 de março.

Um julgamento inequívoco para o atual Arcebispo de Melbourne, Peter Comensoli: "Acho que teve um julgamento justo, mas agora há as decisões que vão ser tomadas no processo de recurso, é preciso que sejam ouvidas e aplicadas, mas diria que este julgamento em particular foi justo e que ele continua a clamar pela sua inocência."

Antigo número três do Vaticano, o cardeal George Pell foi condenado por cinco crimes de abuso sexual de menores.

Crimes cometidos há mais de 20 anos, na sacristia da catedral de Melbourne, sobre dois meninos de coro.

Enfrenta agora uma sentença que pode ir até aos 50 anos de prisão.