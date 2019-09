"Abandonem o couro" e "O cabedal é um negócio sujo": com estas mensagens, nove ativistas da organização PeTA (People for the Ethical Treatment of Animals - Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, em português) despejaram lodo negro sobre a cabeça para denunciar "os resíduos tóxicos associados à indústria do cabedal". Um protesto que chamou a atenção, em plena Semana da Moda de Londres.