Vídeo. Polónia: Patrulha dos Sapos salva milhares de anfíbios em migração

Na Polónia, centenas de voluntários saem à rua todas as primaveras em Otrębusy, perto de Varsóvia, para ajudarem rãs e sapos a atravessar uma estrada movimentada em plena época de migração. De coletes refletores vestidos e baldes na mão, os residentes patrulham ao entardecer as margens da mata, sobretudo depois da chuva, para levarem os anfíbios em segurança até zonas pantanosas próximas. O esforço é importante porque uma estrada construída na última década atravessa uma rota de migração tradicional, colocando em risco as populações reprodutoras.

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A «Patrulha das Rãs» local, ativa há três anos, reúne-se agora regularmente de março a abril e afirma ter já salvado cerca de 18 000 anfíbios desde o início da iniciativa. Biólogos da Universidade SGGW de Varsóvia alertam que a mortandade nas estradas pode chegar a centenas de animais numa única noite, reduzindo as taxas de reprodução e ameaçando as populações locais. Existem iniciativas semelhantes na Alemanha, na Rússia e nos Estados Unidos, mas os residentes em Otrębusy dizem que esta ação também ajuda a sensibilizar a população, com famílias e crianças a juntarem-se às patrulhas para proteger a vida selvagem na sua comunidade.