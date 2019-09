Milhares de pessoas na cidade de Yamagata, no norte do Japão, cumpriram a tradição de "experienciar o início do outono". Foi preparada uma panela gigante de uma sopa tradicional chamada de "imoni".

Foram fervidas quatro toneladas de inhame, 1400 kg de carne, e vários legumes, numa panela de 6,5 metros de largura. Todos os ingredientes são colhidos na região. O evento preparou 35.000 tigelas de sopa, 5000 tigelas a mais do que no ano passado.