Putin responde a Biden e deseja-lhe saúde

Vladimir Putin não deixou Joe Biden sem resposta e desejou saúde ao Presidente norte-americano, fazendo questão de acrescentar que não se tratava de ironia nem piada. A tensão entre Moscovo e Washington cresceu consideravelmente depois de Biden ter chamado Putin de "assassino".

Esta quinta-feira, o presidente russo recuou à infância para responder, dizendo que quando era miúdo, durante as suas brincadeiras, se dizia muito "quem o diz é quem o é". Putin acrescentou que não era "coincidência nem uma simples expressão infantil", mas que tinha um "significado psicológico bastante profundo", uma vez que "vemos sempre as nossas características nas outras pessoas e partimos do princípio que são tal como nós".

A entrevista motivou também o regresso a casa do embaixador russo em Washington. Joe Biden tem-se mostrado bastante mais duro nas relações com Moscovo do que o seu antecessor. As duas potências estão de costas voltadas desde que os Estados Unidos pediram sanções para a Rússia na sequência do envenenamento de Alexei Navalny.