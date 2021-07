Alto membro do Aurora Dourada preso na Grécia

Era considerado o número dois do partido neonazi Aurora Dourada da Grécia: Christos Pappas, de 59 anos, foi detido na quinta-feira. Tinha sido condenado em outubro de 2020 a 13 anos de prisão, juntamente com 40 outros membros do partido, depois de um longo processo no Tribunal Criminal de Atenas - Pappas estava em fuga desde a condenação.

Segundo as autoridades gregas, foi detido num apartamento registado com um nome diferente. Os membros do partido neonazi foram condenados por organização criminosa, assassinato e posse ilegal de armas. Pappas foi braço direito do líder da formação neonazi, Nikos Michaloliakos, também condenado a pena de prisão em 2020.