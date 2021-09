Europa em vantagem na luta contra a covid-19

A Europa caminha lentamente rumo à normalidade depois da campanha de vacinação lhe ter dado vantagem na guerra contra a covid-19. Na Suécia, caíram esta quarta-feira as medidas de restrição que limitavam os ajuntamentos, um dia depois do ministério da Saúde ter anunciado que os cidadãos com mais de 80 anos de idade teriam direito a uma terceira dose da vacina.

Em Portugal, praticamente 85% da população está já completamente imunizada pelo que o governo extinguiu a "task-force" criada para liderar a campanha de vacinação. A missão foi cumprida de forma exemplar, de acordo com o site Our World in Data, Portugal é o país com maior a maior percentagem de população completamente vacinada. Apesar do fim da "task-force", os centro de vacinação continuarão abertos.

No sentido inverso segue a Rússia, onde o número de casos de covid-19 tem vindo a aumentar e onde esta terça-feira foi estabelecido um novo recorde de mortes associadas à doença. Apesar do aumento, praticamente não há restrições em vigor e a vacinação tem sido um fracasso, com menos de 30% da população imunizada.