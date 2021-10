Reino Unido em choque com homicídio de David Amess

O Reino Unido está em estado de choque com o assassinato de David Amess. O deputado conservador foi esfaqueado quando participava num encontro com eleitores no condado de Essex, no sudeste de Inglaterra.

O governo britânico respondeu com o reforço imediato da segurança para todos os deputados e palavras de apreço para um político que deixa saudades. O primeiro-ministro, Boris Jonhson, sublinha que se tratava de "uma das pessoas mais gentis e generosas na política" e que era conhecido pela "redação de leis para proteger os mais vulneráveis".

A polícia conseguiu recuperar a arma do crime e deteve um homem de 25 anos admitindo que se tratava do único suspeito. Os motivos do ataque são desconhecidos e a investigação será liderada pela unidade antiterrorismo da Polícia Metropolitana.

David Amess era deputado na Câmara dos Comuns desde 1983 e tornou-se no segundo parlamentar britânico a ser assassinado nos últimos cinco anos, depois do homicídio de Jo Cox em 2016.