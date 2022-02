Agricultores gregos concentraram-se este domingo na cidade Larissa para um protesto contra o aumento dos preços da energia.

Centenas de tratores estacionaram na maior estrada de acesso à cidade e alguns agricultores despejaram leite na rodovia.

Os agricultores exigem a abolição da cláusula de ajuste dos preços da eletricidade e a redução das taxas dos combustíveis, enquanto o governo justifica o aumento e as taxas com as recentes subidas do valor das importações de petróleo e gás natural.

Os manifestantes ameaçam manter o protesto e cortar outras vias principais na Grécia.