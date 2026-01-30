Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Pessoas caminham pela Praça Vermelha num dia gélido em Moscovo, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026
No Comment

Vídeo. Maior nevão em 200 anos cobre Moscovo

Últimas notícias:

Moscovitas abrem caminho entre montes de neve, com Moscovo a registar a maior queda de neve em mais de 200 anos, segundo a Universidade Estatal de Moscovo.

Moscovo, capital russa, registou este mês o maior nevão em mais de 200 anos, disseram na quinta-feira meteorologistas da Universidade Estatal de Moscovo.

Imagens da cidade, com cerca de 13 milhões de habitantes, mostraram residentes a tentar avançar entre grandes acumulações de neve nas ruas do distrito central.

Comboios suburbanos na região de Moscovo sofreram atrasos e automóveis ficaram presos em longos engarrafamentos na quinta-feira à noite.

Acumulações de neve no solo chegam aos 60 centímetros em algumas zonas da capital.

