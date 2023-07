De Euronews

EUA vão fornecer bombas de fragmentação à Ucrânia diz fonte citada pela Associated Press

O governo do presidente Joe Biden vai fornecer bombas de fragmentação à Ucrânia. De acordo com fonte citada pela Associated Press o anúncio deverá ser feito esta sexta-feira. O Pentágono deverá enviar milhares como parte de um novo pacote de ajuda militar de até cerca de 735 milhões de euros.

Uma decisão que, a confirmar-se, é tomada apesar das preocupações generalizadas de que este tipo de projéteis possa causar vítimas civis, como aconteceu na Síria. As Nações Unidas tinha apelado à Rússia e à Ucrânia para que evitem utilizá-las.

(em atualização)