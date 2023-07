Cozinha do Qatar: Receitas tradicionais enriquecidas com ingredientes de fora

Como é que os pratos do Qatar se tornaram locais e como é que evoluíram através do comércio com outras nações? A Euronews foi à Península de Zekreet, no oeste do Qatar, para descobrir.

Esta semana, a Euronews mergulha na gastronomia tradicional do Qatar e descobre como os vendedores, os chefes e os amantes da comida utilizam especiarias e ingredientes de todo o mundo para tornar a sua cozinha única.

No calor do deserto, um gole de café árabe é sempre bem-vindo e um gesto quintessencial do Qatar. Na Península de Zakreet, na parte ocidental do Qatar, os habitantes locais fundiram o café do vizinho Iémen com uma rica especiaria indiana para criar um produto único.

Ao contrário do café tradicional, esta mistura ligeiramente torrada é de cor amarela e tem uma textura cremosa e delicada com um toque de especiarias.

"Os principais sabores provêm das especiarias que adicionamos. Nota-se um toque de café. Depois há o cardamomo, depois há as especiarias que lhe dão a riqueza e depois a cafeína e o sabor também", disse o empresário do Qatar Khaled Alrayes.

Alguns dos produtos à venda na feira de Katara Euronews

Para além da cultura do café, a região possui uma cena gastronómica internacional influenciada pelos seus 2,3 milhões de residentes estrangeiros. No entanto, o Qatar também possui uma grande variedade de receitas tradicionais, que têm influências dos países vizinhos.

Fora da capital, Doha, a maior parte do terreno é um deserto plano, árido e de baixa altitude. "Não era autossuficiente. O Qatar não era capaz de confiar em si próprio e tinha de importar diferentes produtos do estrangeiro. Por isso, temos especiarias comuns como a curcuma, por exemplo, e os cominhos. Foram trazidas da Índia", afirma Randa Sheik, escritora e blogger de gastronomia.

"Também temos água de rosas. A água de rosas é do Irão. Portanto, importámos estes ingredientes de muitos países diferentes e também as matérias-primas, arroz, pão, frango, carne, e depois combinámo-los à nossa maneira para fazer pratos fantásticos e deliciosos", acrescenta.

Alguns pratos tradicionais do Qatar Euronews

Quais são alguns dos pratos tradicionais mais populares do Qatar?

Machboos, saloona, madrouba e harees são quatro pratos tradicionais do Qatar que são apreciados em todo o mundo árabe, mas cada país oferece o seu próprio toque único.

O machboos é o prato nacional do Qatar, do Bahrein, do Kuwait e dos Emirados Árabes Unidos. O frango, o peixe ou o borrego são primeiro marinados numa rica mistura de especiarias e depois misturados com alho, gengibre e pimentos antes de serem grelhados e servidos numa cama de arroz basmati.

O antigo comércio de especiarias do Qatar tem sido a chave para elevar os seus alimentos tradicionais.

Especiarias como o gengibre, o anis estrelado e a pimenta preta foram trazidas do subcontinente indiano, enquanto o alho e os cominhos atravessaram o deserto vindos do leste do Mediterrâneo. Frutos secos como a lima preta viajaram de Omã.

Especiarias na feira de Katara Euronews

Embora estes artigos se tenham tornado ingredientes básicos na cozinha do Qatar, as influências interculturais continuam a elevar a cena gastronómica do país.

Todos os anos, centenas de vendedores de todo o mundo reúnem-se na feira de verão de Katara para expor e vender produtos dos seus países de origem, incluindo especiarias vibrantes, alimentos internacionais, oud - um óleo amadeirado e perfumado -, joias e artesanato.

A feira tem a duração de duas semanas e dá aos habitantes locais e aos residentes do Qatar a oportunidade de provar muitas iguarias internacionais. Yunis Ghallab é um mestre misturador de especiarias do Iémen. Há mais de uma década que vem à feira de verão de Katara e todos os anos se orgulha de trazer os melhores produtos do Iémen.

Yunis Ghallab, misturador de especiarias do Iémen Euronews

Mel, o "ouro líquido"

"Trazemos sempre mel do Iémen, o melhor do seu género, mel de Sidr e mel castanho. Temos especiarias especiais, que se distinguem por serem utilizadas em misturas únicas como s machboos. Também fazemos misturas para o arroz branco", disse Ghallab à Euronews.

O mel de Sidr é famoso pelos seus aparentes benefícios para a saúde. É produzido a partir das flores aromáticas da árvore Sidr, que cresce sem cultivo no deserto do Iémen e na região de Potohar, no Paquistão.

Mel de Sidr e outras variedades Euronews

Receitas tradicionais para todos os gostos

Noor Al Mazroei, chefe de cozinha do Qatar, criou um mercado para versões saudáveis de pratos populares do Qatar, numa tentativa de diversificar a cozinha local, independentemente das restrições ou preferências alimentares.

Embora o machboos seja tradicionalmente confecionado com carne, Al Mazroei argumenta que também pode ser feito vegetariano ou vegan e dá às pessoas a oportunidade de serem criativas com os seus ingredientes.

Noor Al Mazroei preparando o seu machboos Euronews

"Porque a receita não tem ingredientes específicos que tenha de usar, tem mais a ver com o sabor. Algumas pessoas gostam de acrescentar cebola, tomate. Há quem goste de adicionar mais curcuma. Há quem goste de o tornar um pouco mais picante. Por isso, é como um espaço onde se pode ser criativo e partilhar o gosto pela comida", afirma Al Mazroei.

Em vez de arroz basmati, estas receitas tradicionais também podem ser confecionadas com trigo-sarraceno ou quinoa.

Desde receitas inovadoras e modernas do Qatar até à descoberta de novas variações de velhos clássicos, o Qatar oferece ao Golfo uma nova abordagem da cozinha árabe tradicional.