Ásia vive verão de extremos meteorológicos

Pequim, capital da China, registou as chuvas mais intensas dos últimos 140 anos

Fenómenos meteorológicos extremos têm abalado o continente asiático.

Taiwan prepara-se para a chegada do tufão Khanun, que já atingiu as ilhas do sul do Japão.As previsões apontam para chuvas fortes e ventos de mais de 160 quilómetros por hora.

A China ainda está a recuperar dos efeitos do tufão Doksuri, que inundou a região da capital. Pelo menos 21 pessoas morreram.

Pequim registou as chuvas mais intensas dos últimos 140 anos.

Na Coreia do Sul, o perigo é outro. Os termómetros têm rondado uma máxima de 38 graus por todo o país.

Mais de 100 pessoas tiveram de receber assistência médica devido ao calor, num encontro mundial de escuteiros.

Os especialistas dizem que os estados de tempo extremos que ocorrem por todo o mundo se devem a uma combinação do aquecimento global e do fenómeno climático El Niño.