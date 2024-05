As eleições europeias realizar-se-ão a 9 de junho e prevê-se boa afluência às urnas. O que dizem alguns especialistas espanhóis sobre a importante deste ato eleitoral.

PUBLICIDADE

Concepción Escobar Hernández, professora de Direito da União Europeia na Universidade Nacional de Educação à Distância (UNED), afirma que as instituições europeias vão para além do que se pensa". Concepción Escobar Hernández é professora de Direito Comunitário na Universidade Nacional de Educação à Distância (UNED) e afirma que as instituições europeias "vão para além do que as pessoas normalmente pensam".

De acordo com as últimas sondagens, como a elaborada pela Ipsos em exclusivo para a Euronews,a direita e a extrema-direita vão sair reforçadas das próximas eleições. A própria Ursula von der Leyen, consciente deste facto, não está fechada a um possível pacto com os grupos mais conservadores. Giorgia Meloni surge como uma das possíveis mulheres fortes em Bruxelas durante a próxima legislatura.

Escobar defende que a proliferação de partidos de extrema-direita no continente exige uma maior mobilização do eleitorado pró-europeu, uma vez que estes grupos, na sua maioria, "são eurocépticos ou profundamente nacionalistas e, por isso, procuram diminuir o papel da União Europeia".

O Parlamento Europeu está cada vez mais ligado à realidade social, pelo que é essencial ir votar. Carlos Molina del Pozo Professor Catedrático de Direito Administrativo da Universidad de Alcalá

Mas o eleitorado nunca se mobilizará se não souber as razões pelas quais deve sair de casa para depositar o seu boletim de voto na urna. Carlos Molina del Pozo, professor de Direito Administrativo na Universidade de Alcalá, explica que "o Parlamento Europeu está cada vez mais ligado à realidade social, pelo que é essencial ir votar".

Não nos podemos queixar depois", afirmou à Euronews: "Não podemos queixar-nos de que certas coisas estão a ser feitas sem sabermos onde", disse, acrescentando que as decisões dos eurodeputados afetam diretamente os cidadãos do continente. "Agora podemos fazer chamadas entre diferentes países europeus sem custos adicionais porque o roaming foi aprovado no Parlamento Europeu, por exemplo.

Cartel electoral en Bruselas. Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

É um exemplo de como a atividade desta instituição nos afeta e como pode melhorar as nossas vidas. "Os benefícios que o Parlamento Europeu nos traz são muitos e, por isso, temos de ir votar. Se não votarmos, não nos podemos queixar se forem feitas coisas de que não gostamos", afirma.

Concepción e Molina são dois dos especialistas mais conhecedores da legislação europeia e do papel das instituições de Bruxelas. Lamentam que alguns políticos não aproveitem a campanha eleitoral para abordar os verdadeiros problemas do continente e, em vez disso, mantenham os seus discursos a nível nacional. Acreditam que este facto pode ser parte da razão para a elevada taxa de abstenção em eleições anteriores.

Que responsabilidade têm os políticos?

Em Espanha, por exemplo, "começam a discutir [mais] as questões espanholas e não falam dos grandes problemas que a União Europeia tem, como o facto de termos uma guerra nas nossas fronteiras, a guerra em Gaza, o Pacto Verde, os acordos que não estão a ser alcançados com alguns países.... Temos de chamar a atenção dos políticos porque agora é altura de falar da Europa.

Mas é normal que muitas pessoas não dêem importância a estas eleições se não conhecerem o papel de cada uma das instituições. "O Parlamento Europeu é fundamental e vai muito mais longe do que as pessoas pensam", diz Escobar Hernández. "O roaming existe porque foi aprovado pelo Parlamento Europeu", afirma Molina del Pozo, sublinhando "os enormes benefícios das disposições e acordos adoptados no Parlamento Europeu".

A Comissão Europeia é como o governo da União, é o órgão que executa todas as políticas da UE e também participa no processo legislativo. O Conselho Europeu é o local onde os vários ministros se reúnem por área temática para tomar decisões a nível europeu, tem poder de decisão e trabalha em conjunto com o Parlamento.

Apesar da inegável importância das decisões tomadas nestes órgãos, existe um desinteresse pelas eleições europeias porque "vemos tudo o que é europeu como algo distante", afirmou o professor, acrescentando que "esta é uma falsa perceção, porque atualmente o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão têm um enorme poder que influencia inúmeras questões do nosso dia a dia".