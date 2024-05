Corpos de mais três reféns israelitas recuperados no norte da Faixa de Gaza

De Euronews

Corpos de Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum e Orion Hernandez foram recuperados numa operação do exército israelita em Jabalia.

As Forças de Defesa de Israel anunciaram esta sexta-feira ter recuperado os corpos de mais três reféns que tinham sido levados pelo Hamas a 7 de outubro do ano passado.

Em comunicado, o exército israelita informou que se tratam dos corpos de Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum e Orion Hernandez.

Os cadáveres dos três homens foram recuperados na cidade de Jabalia na noite passada, durante uma operação conjunta do exército israelita com os serviços de informação de Telavive.

Hanan Yablonka, de 42 anos, e Orion Hernandez, de 32, foram mortos depois de terem tentado fugir do festival Nova, cujo recinto foi cercado pelo Hamas. Mais de 360 pessoas foram mortas só no festival de música, na maioria jovens.

Segundo a BBC, Hernandez era o namorado de Shani Louk, cujo corpo foi recuperado na semana passada, juntamente com os corpos de outros dois reféns israelitas.

Michel Nisenbaum, de 59 anos, tinha desaparecido a caminho de uma base militar na fronteira com Gaza, onde ia buscar a neta de quatro anos, que estava com o pai.

As forças israelitas acreditam que permanecem em Gaza cerca de 130 pessoas que foram raptadas pelo Hamas; 252 foram sequestradas quando atiradores do grupo palestiniano atacaram Israel a 7 de outubro de 2023.

Nas redes sociais, o primeiro-ministro israelita divulgou uma declaração defendendo que o governo tem a "obrigação moral e nacional de fazer tudo o que puder para fazer regressar os reféns", vivos e mortos. "E é isso que estamos a fazer", acrescentou Benjamin Netanyahu.

As forças israelitas relançaram há cerca de duas semanas uma ofensiva em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, de onde se tinham retirado há meses, alegando agora que forças do Hamas se reagruparam no local.