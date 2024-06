Eleições Europeias: a afluência às urnas e o abstencionismo em foco

De Euronews

De acordo com o Centro de Sondagens Euronews, os jovens eleitores poderão aumentar a taxa de participação e mitigar a crescente abstenção.

PUBLICIDADE

Com as eleições europeias a decorrerem em toda a Europa, mais de 350 milhões de eleitores elegíveis dirigem-se às urnas para votar nos representantes do Parlamento Europeu que irão moldar o futuro do bloco. Um dos aspetos mais importantes, que estão a ser acompanhados de perto pelos observadores, é a afluência às urnas e a abstenção.

Os eleitores de cinco países da União Europeia vão votar no sábado: Eslováquia, Letónia, República Checa e Malta, o membro mais pequeno da UE. Em Itália, a votação tem lugar hoje, 8 de junho, e continua no domingo, 9 de junho.

Mas, tal como noutros países onde a votação já encerrou, como os Países Baixos e a Irlanda, tanto os observadores como os eleitores esperam agora até 9 de junho, domingo à noite, para conhecerem os resultados.

Observadores alertam para o facto de ser "provável" um aumento significativo da abstenção?

Não podemos esquecer que não estamos a falar de uma eleição europeia, mas de 27 eleições nacionais", afirma Tomasz Kanievcky, analista do Centro de Sondagens da Euronews. "Por isso, a abordagem do abstencionismo será certamente diferente consoante os países em que estas eleições se realizam e de acordo com as questões actuais em jogo".

As atenções estão também viradas para Chipre, onde cresce a preocupação com uma potencial abstenção de eleitores e um aumento do número de votos em branco e nulos.

As questões estão relacionadas com uma reforma da administração local que exige que os eleitores votem entre seis a dez boletins de voto, uma complexidade que tem frustrado tanto os eleitores como os participantes nas eleições.

Em resposta, o presidente cipriota Nicos Christodoulides encorajou os eleitores a comparecerem às urnas: "As eleições europeias dizem respeito a todos nós. Uma afluência maciça às urnas enviará uma mensagem forte sobre a importância que atribuímos a uma Europa mais forte, mais resiliente, mais estrategicamente autónoma, mais unida e, claro, mais eficiente".

Nas últimas eleições europeias de 2019, a taxa de abstenção mais elevada foi registada na Eslováquia. Resta saber se, após a tentativa de assassinato do primeiro-ministro populista de esquerda anti-europeu Robert Fico, a tendência será invertida.

Esperam-se que 350 milhões de pessoas votem no fim de semana

A votação na Europa é o segundo maior exercício de democracia a seguir às eleições na Índia, uma vez que o bloco de 27 países vai escolher 720 deputados para os servir nos próximos cinco anos através de votos decisivos.

Como foi a votação nas últimas eleições?

A participação dos cidadãos europeus nas eleições da UE tem sido baixa há décadas. O pico de participação numa votação europeia foi em 1979, quando 62% dos eleitores responderam à chamada. Em 2019, a participação dos eleitores atingiu um máximo de 30 anos, mal ultrapassando os 50%.

Onde é que o voto é obrigatório?

A Bélgica, a Bulgária, a Grécia e o Luxemburgo têm em vigor o voto obrigatório.

E nos restantes países?

Alemanha

Uma alteração na legislação alemã concedeu o direito de voto a alemães a partir dos 16 anos - uma redução de dois anos no requisito de idade. Este facto aumenta o número de potenciais eleitores em cerca de 1,5 milhões. Tradicionalmente, os Verdes e o Partido Democrata Livre têm melhor desempenho junto dos eleitores mais jovens. No entanto, na Alemanha, tal como em grande parte da Europa, tem-se assistido a uma mudança nos últimos tempos, em que os jovens eleitores se deslocam para os partidos de direita.

A participação nas eleições europeias é tradicionalmente mais baixa do que nas eleições nacionais na Alemanha. Muitos esperam um aumento significativo da participação, mas longe da votação nacional, em 2021.

França

PUBLICIDADE

Neste país, a votação é entre a Europa e a França - uma perspetiva exclusivamente francesa para uma eleição para o Parlamento Europeu. Mais de metade dos eleitores franceses vão votar com base em questões domésticas. Entretanto, o presidente Macron tem sido uma voz chave no grande movimento pró-europeu, o que o coloca drasticamente em desacordo com muitos eleitores franceses. A chave para a contagem da afluência às urnas serão os jovens eleitores franceses, que têm sido consistentemente favoráveis ao rival de Macron, o RN.

Itália

A Itália tem uma das taxas de abstenção mais elevadas (relativamente a eleições anteriores) nas eleições europeias, logo a seguir a Portugal. O aumento do euroceticismo em Itália poderá fazer cair ainda mais a contagem total de votos. No entanto, a posição da primeira-ministra Meloni como uma força europeia poderá abrandar a taxa de declínio entre os eleitores de direita e hesitantes em relação à Europa.

Grécia

Embora a Grécia tenha um “voto obrigatório”, a lei não é aplicada. A forma como a Grécia planeia participar nas eleições é, em grande medida, incerta. A implementação do voto por correspondência não foi um sucesso na Grécia, lançando dúvidas sobre as taxas de participação. Um grupo de eleitores a seguir na Grécia é o dos jovens, que ultimamente têm vindo a favorecer fortemente o centro-direita.

PUBLICIDADE

Portugal

Portugal teve a taxa de participação mais baixa da Europa Ocidental em 2019, apenas 30%. Após uma votação rápida, em março para o parlamento nacional (59% de participação), os eleitores parecem estar cansados de eleições.

Polónia

A Polónia vai a votos pela terceira vez em menos de um ano, após eleições nacionais e regionais desde outubro. Nas eleições mais recentes, as eleições regionais polacas, a afluência às urnas foi inferior ao esperado, especialmente nos distritos urbanos. Se esta tendência se mantiver, poderá ter um impacto muito negativo na coligação de centro-direita, que lidera o governo.

Hungria

PUBLICIDADE

Relativamente às eleições nacionais na Hungria, espera-se uma menor participação na votação para a UE. Tradicionalmente, as baixas taxas de participação na Hungria beneficiam o partido atualmente no governo, que mantém uma base motivada com fortes capacidades de mobilização. O centro e a esquerda, no entanto, poderão ver um impulso em Budapeste, onde vivem mais de 10% da população. Os eleitores de Budapeste também vão votar para presidente da câmara, numa corrida que tem sido acompanhada de perto pelos meios de comunicação húngaros.

Eslováquia

A Eslováquia registou a menor taxa de participação eleitoral em 2019, com apenas 22,7% dos eleitores. Nas eleições parlamentares eslovacas de 2023, mais de 68% dos eleitores elegíveis compareceram às urnas. Com a polarização em alta na Eslováquia após a tentativa de assassinato do primeiro-ministro Robert Fico, muitos esperam que a participação seja maior do que a marca de 2019. Será interessante observar quem beneficiará com esta maior afluência às urnas: Será que a reação à tentativa de assassinato vai levar os eleitores a votar? Ainda assim, dada a natureza moderada das campanhas após a tentativa de assassinato, o entusiasmo dos eleitores não é muito forte na Eslováquia.

República Checa

Historicamente, os eleitores checos não têm comparecido em bom número nas eleições europeias. O país é considerado um país eurocético, o que levou a uma queda na participação em relação aos seus votos nacionais. No entanto, 2024 poderá mudar a situação na República Checa. As campanhas estão a dar conta de um interesse mais forte do que o habitual pelos assuntos europeus e pela política. Entretanto, as campanhas da oposição estão a lançar fortes ataques aos partidos da coligação no poder, tentando fazer do voto europeu um referendo aos líderes nacionais.

PUBLICIDADE

Roménia

O interesse dos jovens eleitores romenos pela política europeia é o mais elevado de sempre. De acordo com o barómetro da UE desta primavera, mais de 75% dos jovens com menos de 30 anos tencionam votar, a taxa mais elevada de todos os países da Europa. Os partidos de direita tornaram-se pontos de referência nas redes sociais na Roménia.