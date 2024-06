Forças israelitas anunciam "pausa tática" nos combates para permitir a passagem de ajuda

De euronews

O exército israelita anunciou no domingo uma "pausa tática" na sua ofensiva no sul da Faixa de Gaza para permitir a passagem de ajuda.

O exército (IDF) disse que a pausa começaria na área de Rafah às 8 da manhã e permaneceria em vigor até às 7 da noite, hora local. As pausas passam a acontecer todos os dias até nova ordem.

A paragem temporária das operações militares destina-se a permitir que os camiões de ajuda humanitária cheguem à passagem de Kerem Shalom, controlada por Israel, e que é o principal ponto de entrada para a ajuda recebida que segue pela autoestrada de Salah a-Din, uma estrada que liga o norte ao sul, para entregar os abastecimentos a outras partes de Gaza, disseram os militares. A pausa está a ser coordenada com a ONU e as agências internacionais de ajuda humanitária.

A travessia tem sofrido um estrangulamento desde que as tropas terrestres israelitas se mudaram para Rafah no início de maio. A ONU tem repetidamente informado que Gaza está a atravessar uma crise humanitária, com fome generalizada e centenas de milhares de pessoas à beira da fome.

Israel tem estado sob pressão crescente para aliviar a carga humanitária em Gaza

De 6 de maio a 6 de junho, a ONU recebeu uma média de 68 camiões de ajuda por dia, segundo os dados do gabinete humanitário da ONU, conhecido como OCHA. Este número foi inferior aos 168 por dia em abril e muito abaixo dos 500 camiões diários que os grupos de ajuda humanitária dizem ser necessários.

A necessidade humanitária só tem aumentado à medida que mais de um milhão de palestinianos se aglomeram no sul e no centro de Gaza.

O COGAT, o organismo militar israelita que supervisiona a distribuição de ajuda em Gaza, afirma que não existem restrições à entrada de camiões. Segundo o COGAT, entre 2 de maio e 13 de junho, entraram em Gaza mais de 8.600 camiões de todos os tipos, tanto de ajuda como comerciais, numa média de 201 por dia. Mas grande parte dessa ajuda acumulou-se nos pontos de passagem e não chegou ao seu destino.

A UNRWA informou que menos de um terço dos centros de saúde de Gaza estão operacionais e que mais de 50.000 crianças necessitam de tratamento para a desnutrição aguda.

A UNRWA é a agência da ONU encarregada de ajudar os palestinianos em Gaza e na Cisjordânia.

Israel acusa a ONU de não permitir a entrada de ajuda em Gaza

A ONU nega a alegação. Diz que os combates entre Israel e o Hamas tornam muitas vezes demasiado perigoso para os camiões da ONU dentro de Gaza viajarem até Kerem Shalom, que fica mesmo junto à fronteira de Israel.

A Organização das Nações Unidas afirma também que o ritmo das entregas tem sido abrandado porque os militares israelitas têm de autorizar os condutores a deslocarem-se ao local, um sistema que Israel diz ter sido concebido para a segurança dos condutores. Devido à falta de segurança, os camiões de ajuda humanitária foram, em alguns casos, também saqueados por multidões quando circulavam pelas estradas de Gaza.

O novo acordo visa reduzir a necessidade de coordenar as entregas, proporcionando uma janela de 11 horas ininterruptas por dia para os camiões entrarem e saírem da passagem.

Não foi imediatamente esclarecido se o exército iria fornecer segurança para proteger os camiões de ajuda durante a sua deslocação ao longo da autoestrada.