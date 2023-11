Fortune 500 Europa: Qual é a maior empresa do continente?

As empresas do setor da energia estão no topo da lista Fortune 500 Europe recentemente publicada.

Apresentamos uma nova classificação do panorama empresarial europeu em constante mutação: A Fortune 500 acaba de lançar a sua primeira edição europeia, listando as empresas em função do dinheiro que ganham.

A classificação inclui empresas de 24 países diferentes da região, incluindo a Rússia.

As receitas totais de toda a Fortune 500 Europa ascendem a 13,9 biliões de dólares (13,02 biliões de euros), o equivalente a 3,5 vezes o PIB da Alemanha.

Em comparação, as receitas totais da Fortune 500 dos EUA ascendem a 18,1 biliões de dólares e as da Fortune Global 500 a 41 biliões de dólares.

Apesar dos recentes relatórios sobre o abrandamento da sua economia, a Alemanha continua a ser a maior potência da Europa no que diz respeito a empresas lucrativas: 80 empresas alemãs estão na lista, com a Volkswagen e a Uniper a ocuparem os três primeiros lugares.

A Gazprom, da Rússia, apesar de ter sofrido uma série de sanções ocidentais devido à guerra de Moscovo contra a Ucrânia, continua a figurar entre as 10 maiores empresas da Europa, em oitavo lugar.

Com as tensões e as guerras mundiais a fazerem subir os preços da energia e a limitarem os fornecimentos, os grandes operadores do setor viram as suas receitas aumentar e, como tal, conquistaram algumas das melhores posições da lista, incluindo o primeiro lugar. A gigante britânica da energia Shell é a maior empresa da Europa, com uma receita anual de 381 milhões de dólares (355,8 milhões de euros) em 2022.

Outras empresas de energia que ocupam lugares de destaque são a francesa TotalEnergies (4), a britânica BP (6) e a Electricité de France, que completam o top 10 das empresas mais valiosas do continente.

A lista das 10 empresas mais valiosas da Fortune 500 Europa em 2023

Shell (Reino Unido) Volkswagen (Alemanha) Uniper (Alemanha) TotalEnergies (França) Glencore (Suíça) BP (REINO UNIDO) Stellantis (Países Baixos) Gazprom (Rússia) Grupo Mercedes-Benz (Alemanha) Electricité de France (França)

O setor bancário e financeiro, por outro lado, prejudicado por um mercado de fusões e aquisições pouco dinâmico, aparece mais abaixo na lista, com o Banco Santander de Espanha em 21º lugar, o BNP Paribas de França em 27º e o HSBC Holdings do Reino Unido em 28º.

Apesar de aparecerem mais abaixo na classificação, as empresas financeiras continuam a ser as mais predominantes, com 84 empresas na lista.

Para além do setor energético e financeiro, as empresas dos setores dos materiais de construção (30), da alimentação e bebidas (27) e do comércio retalhista (25) figuram igualmente entre as 500 maiores empresas da Europa.

"As empresas europeias tiveram de enfrentar vários desafios no seu último ano fiscal, incluindo a guerra na Ucrânia e os seus efeitos nos preços da energia, bem como a volatilidade económica devido à inflação e às taxas de juro elevadas", afirmou Scott DeCarlo, editor da lista da Fortune.

"Apesar dos ventos contrários, algumas indústrias beneficiaram de um aumento na procura dos consumidores à medida que emergiam da pandemia da COVID-19, e a sustentabilidade continuou a ser uma prioridade para várias delas", acrescentou.

Que países têm as empresas mais ricas?

A seguir à Alemanha, o Reino Unido é o país mais representado na lista da Fortune 500, com 76 empresas que figuram na classificação, representando mais de 2 milhões de dólares (1,87 milhões de euros), o que representa mais de 15% das receitas totais da lista.

Entre as empresas britânicas que figuram na lista contam-se a Tesco (34), o BT Group (152), a Diageo (188), a Marks & Spencer (255), a John Lewis Partnership (274) e o BBC Group (436).

O Reino Unido e a Alemanha são seguidos pela França: 71 empresas francesas fazem parte da lista, enquanto os Países Baixos fornecem 37 e a Suíça 36.

A Fortune 500 Europe inclui 35 mulheres CEO, ou seja, 7%, o que é mais do que os 5,8% de representação feminina na Fortune Global 500, mas menos do que os 10,4% da Fortune 500 dos EUA.

A maioria das empresas incluídas na lista está bem estabelecida, tendo em média 108 anos de idade. A empresa mais antiga da lista é a Anheuser-Busch InBev, cujas raízes na Alemanha remontam a 1366.