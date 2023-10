Nina Métayer recebe o título de Melhor Chef de Pastelaria do Mundo

Métayer destacou a alegria por representar a França e a sua determinação em promover a qualidade do trabalho produzido por padeiros e pasteleiros artesanais em todo o mundo.

A francesa Nina Métayer alcançou um marco histórico, assinalando a primeira vez que uma mulher recebe o título de Melhor Chefe de Pastelaria do Mundo.

A distinção foi atribuída pela União Internacional de Padeiros e Chefes de Pastelaria (UBIC) durante uma feira comercial realizada em Munique.

Métayer utilzou a rede social Instagram para expressar a sua gratidão: "Neste dia de honra, gostaria de agradecer aos artesãos que me acompanham diariamente, aos entusiastas que trabalham comigo e para quem isto é muito mais do que uma profissão", escreveu.

"Este prémio toca-me ainda mais porque a minha carreira começou na pastelaria. Estou muito feliz por representar a França e contribuir para promover a qualidade do trabalho dos padeiros e pasteleiros artesanais em todo o mundo", declarou no seu discurso de aceitação.

A chefe de pastelaria nascida em La Rochelle, agora com 35 anos, aperfeiçoou as suas competências na conceituada Escola Ferrandi em Paris, onde se formou como a melhor da sua turma.

Em seguida, juntou-se à equipa de Yannick Alleno no prestigiado Le Meurice em Paris, começando como empregada de balcão, mas subindo rapidamente na hierarquia.

Em 2015, o chefe francês Jean-François Piège, que pretendia obter duas estrelas Michelin para o seu novo negócio, o Grand Restaurant, escolheu-a como chefe de pastelaria.

E, sem surpresa, o restaurante conquistou as duas cobiçadas estrelas apenas um ano depois.

Desde então, foi coroada com o título de "Chefe de Pastelaria do Ano" em 2016 pela revista Le Chef e, no ano seguinte, "Chefe de Pastelaria do Ano" pelo guia Gault et Millau.

Nas redes sociais, tem muitos seguidores: mais de 220 mil fãs no Instagram e 25 mil subscritores no seu canal do YouTube.

Atualmente, Métayer é responsável pela "Delicatesserie", a sua empresa de pastelaria e consultoria online.