Ativistas indignados com abertura da caça ao urso na Suécia

Período de caça autorizada permite abater até 500 ursos no país. Defensores dos ursos pardos dizem que a caça tem mais a ver com "caça ao troféu” do que com a manutenção populacional dos predadores num nível seguro.

Cerca de 500 ursos vão ser abatidos na Suécia a partir de amanhã, com o início da caça anual autorizada no país. No total, o governo aprovou o abate de 486 ursos-pardos - 20% da população selvagem - entre 21 de agosto e 15 de outubro.

Os ativistas afirmam que esta “caça aos troféus” é incompatível com o estatuto do grande carnívoro como espécie estritamente protegida na União Europeia.

“Há várias formas de viver melhor lado a lado com os mais de 3000 ursos da Suécia”, afirma Magnus Orrebrant, presidente da Associação Sueca de Carnívoros. “Tomando medidas preventivas para evitar danos e utilizando o grande valor turístico da observação de ursos como uma ferramenta para o desenvolvimento rural, algo em que o nosso país vizinho, a Finlândia, provou ser muito bom”, acrescenta.

Quantos ursos pardos existem na Suécia?

No início do século passado, os ursos-pardos foram caçados até à beira da extinção na Suécia. A espécie tem vindo a recuperar progressivamente graças às medidas de proteção introduzidas em 1927.

Em 2000, estimava-se que viviam no país cerca de 2200 ursos, número que aumentou para 3300 em 2008. Em comparação com este máximo do século XXI, a população desceu para 2450 ursos após a caça licenciada do ano passado.

O Big Five da Suécia, um projeto de proteção dos carnívoros, afirma que o governo está “num caminho claro” para reduzir a população de ursos para 1400, o número mínimo de ursos necessário para fins de conservação.

Este número, salienta o grupo, representaria uma perda de 60% em relação ao pico de 2008 do Ursus arctos (como a espécie é oficialmente conhecida).

Uma fêmea de urso-pardo com crias jovens, que demoram três a quatro anos a atingir a maturidade Staffan Widstrand/Swedensbigfive.org

Os ativistas alertam para o facto de 100 anos de progressos na conservação do urso-pardo na Suécia estarem a ser anulados a uma velocidade alarmante.

“Não podemos, de forma alguma, continuar a abater tantos ursos se quisermos ter uma população de ursos estável, à volta dos 2400 que temos atualmente”, afirma Jonas Kindberg, líder do projeto de investigação do Urso Escandinavo, dirigido pela Universidade Sueca de Ciências Agrícolas (SLU) e pelo Instituto Norueguês de Investigação da Natureza.

“Arriscamo-nos a enfrentar rapidamente consequências críticas para a população de ursos. O urso é sensível a uma pressão de caça elevada. Os ursos demoram 3 a 4 anos a atingir a maturidade, têm poucas crias de cada vez e apenas de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos”, explica.

“Durante a caça é muito difícil distinguir as fêmeas dos machos, e as fêmeas são muito mais valiosas para a população. Por isso, corre-se o risco de acabar numa situação que pode levar muito tempo a reparar.”

Para além das quotas de caça autorizadas pelo governo sueco, os ursos também podem ser mortos durante a chamada “caça de proteção”, ou seja, quando estes animais são considerados uma ameaça à vida ou à propriedade humana.

Em 2023, de acordo com as estatísticas oficiais, 648 ursos foram abatidos durante a caça autorizada por quotas e outros 74 ursos foram mortos durante a caça de proteção.

Por que razão são os ursos-pardos caçados na Suécia?

Tal como noutros países europeus, os ativistas suecos e os caçadores estão envolvidos numa disputa feroz sobre a população de ursos-pardos - e sobre o que é considerado um número sustentável.

No último século, duas pessoas morreram em ataques de ursos na Suécia, ambos relacionados com a caça e cães de caça.

Em 2022, apenas 11 ovelhas foram mortas por ursos na Suécia, numa população de 509.000 animais.

Staffan Widstrand, fotógrafo de natureza e cofundador da iniciativa de comunicação de conservação Wild Wonders of Europe (que gere os Big Five da Suécia) é, por isso, cético quanto às motivações da caça.

“A caça ao urso é considerada muito divertida por alguns caçadores, tem muito prestígio de macho e pode ser um troféu”, diz à Euronews Green.

Um caçador de ursos sueco com a pata dianteira da sua presa Staffan Widstrand/Swedensbigfive.org

Embora ostensivamente efetuada para manter uma espécie predadora sob controlo, Widstrand considera que a caça licenciada é, na realidade, uma forma de se livrarem dos ursos que os caçadores veem como concorrentes das suas presas preferidas, o alce ou a rena.

Acrescenta ainda que são raros os casos em que é necessária uma “caça de proteção”. O Governo sueco alargou o direito à proteção de forma preventiva, de modo a que os caçadores também possam matar ursos para evitar possíveis danos. “Muitos pensam que isto é esticar um pouco a caça de proteção”.

Um porta-voz da Agência Sueca de Proteção do Ambiente (SEPA) explica que a caça protetora de ursos, lobos, carcajus, linces, focas e águias pode ser efetuada para evitar danos graves às culturas, gado, florestas, pescas, água ou outros tipos de propriedade.

No norte da Suécia, por exemplo, “'na zona de pastagem das renas, onde estas alimentam as suas crias, um urso pode causar danos graves num curto espaço de tempo".

“Os danos graves consistem, entre outras coisas, no facto de os ursos comerem tanto as crias como as renas adultas, de stressarem as renas de modo a que as crias abortem ou de modo a que as vacas deixem as crias para trás”.

A caça ao urso na Suécia vai contra a legislação europeia?

O urso-pardo é uma espécie estritamente protegida na União Europeia, o que significa que não deve ser morto deliberadamente, de acordo com a Diretiva Habitats do bloco.

Os ativistas questionam-se como é que a caça ao urso, que regula a população, pode ser legal.

A SEPA aponta uma lacuna na diretiva, que estabelece que os países podem autorizar, “numa base seletiva e de forma limitada, a captura e a detenção de certos espécimes”, incluindo os ursos. É necessário determinar um número limitado de animais e a caça deve ser efetuada sob condições estritamente controladas.

A lei sueca sobre a caça permite esta atividade com licença, cabendo a cada condado decidir a sua quota.

Não é a primeira vez que a Suécia se vê em maus lençóis por causa da sua gestão dos grandes carnívoros.

A Comissão Europeia tem um processo de infração aberto contra o país por causa da caça autorizada ao lobo. Em abril deste ano, foi apresentada uma queixa formal à Comissão sobre a situação do lince.

Em breve, os Big Five da Suécia apresentarão também uma queixa formal em nome do urso-pardo, que, segundo eles, tem desempenhado um papel vital nos ecossistemas do país desde a Idade do Gelo.

Os carismáticos omnívoros alimentam-se principalmente de grandes quantidades de formigas, vegetação e bagas, espalhando sementes por todo o lado.