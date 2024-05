PP reúne milhares em Madrid contra Pedro Sánchez no lançamento da campanha para as europeias

Os conservadores espanhóis criticam a coligação governamental e a amnistia a Carles Puigdemont, apelando a uma vitória retumbante no Parlamento Europeu para forçar eleições antecipadas em Espanha.

O Partido Popular (PP) de Espanha lançou a campanha eleitoral para as eleições europeias deste domingo com uma grande manifestação na Porta de Alcalá, em Madrid, para mostrar a sua oposição à lei de amnistia que será definitivamente aprovada no Congresso espanhol esta quinta-feira.

No meio de um mar de bandeiras espanholas e europeias, os participantes expressaram o seu descontentamento com a medida de clemência para os líderes independentistas catalães e com as políticas do atual governo de coligação liderado pelo Presidente Pedro Sánchez.

"Viemos defender a igualdade de todos os espanhóis e o primado da Constituição", disse um manifestante à Euronews.

O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, apelou a Sánchez para que retire a lei de amnistia e exigiu eleições gerais antecipadas, argumentando que o governo de coligação não tem apoio parlamentar suficiente, o que obrigou o governo a abandonar os orçamentos de Estado e viu fracassadas várias iniciativas legislativas no Congresso.

"Uma vez que esta legislatura está perdida, uma vez que este governo tem o país parado, não faz sentido que continue", afirmou Feijóo na Porta de Alcalá.

No evento, que reuniu cerca de 80.000 pessoas, segundo os organizadores, e 20.000, segundo a delegação governamental, o presidente do PP apelou aos cidadãos para que utilizem as urnas como instrumento para expressar a sua rejeição do atual governo e para se rebelarem contra o que considera ser a "deriva autoritária" de Pedro Sánchez.

"Querem que sejamos servos. O primeiro-ministro não é dono de nada, é um servidor público", declarou Feijóo, que afirma que o chefe do governo utiliza as suas críticas aos meios de comunicação social e à extrema-direita para tentar silenciar os seus adversários políticos.

"Querem-nos distraídos com as suas estratégias teatrais, como criados, porque os ministros dizem que Sánchez é o patrão, e desmotivados e desmobilizados. Aqui estamos nós, mais ansiosos do que nunca. É por isso que vamos votar unidos para ganhar", sublinhou.

O Partido Popular enquadrou as eleições europeias como um referendo contra o presidente do governo espanhol, procurando assegurar que a voz do povo espanhol é fortemente ouvida na Europa.

"Estamos fartos de dar a outra face", afirmou, "vamos votar no dia 9 de junho para responder a tanta afronta".

Com esta grande manifestação no primeiro domingo da campanha para as eleições europeias, o PP pretende mobilizar o seu eleitorado contra a amnistia a Carles Puigdemont e testar a sua força nas ruas contra as políticas do Presidente Pedro Sánchez, especialmente depois dos recentes resultados eleitorais na Catalunha, que Feijóo afirma validarem a sua estratégia de soberania.

O Partido Popular espera que estas eleições europeias enviem uma mensagem clara a Pedro Sánchez de que ocorreu uma mudança de ciclo político em Espanha. As sondagens indicam que o Partido Popular vencerá as eleições europeias, mas o Partido Socialista de Pedro Sánchez conseguiu reduzir a diferença nas últimas semanas.