De diretor da Frontex a candidato a deputado europeu de extrema-direita: Fabrice Leggeri

"Radio Schuman" é o seu novo podcast de referência para animar as manhãs dos dias de semana com notícias relevantes, ideias e histórias dos bastidores de Bruxelas e não só

Com 500 milhões de cidadãos a votarem nas eleições europeias a partir de amanhã e até domingo, o podcast "Radio Schuman" conversou com Fabrice Leggeri, antigo diretor executivo da agência europeia de fronteiras Frontex.

Leggeri passou de alto funcionário da UE a candidato de extrema-direita do partido francês liderado por Marine Le Pen, o Rassemblement National (União Nacional).

Sendo o terceiro da lista, Leggeri será provavelmente eleito deputado do Parlamento Europeu.

Leggeri demitiu-se da Frontex em abril de 2022, depois de uma investigação do Organismo Europeu de Luta Antifraude (Olaf) ter encontrado provas do seu envolvimento em ações de expulsão de migrantes.

Perguntámos-lhe como passou de funcionário da UE com um passado controverso para o Rassemblement National, se as investigações contra ele podem ter impacto no seu mandato e mergulhámos no Pacto de Migração, as novas regras do bloco que as instituições da UE aprovaram antes das eleições.

Explorámos também o silêncio pré-eleitoral na Europa e as diferentes regras em cada Estado-Membro.

A nossa repórter, Romane Armangau, analisou a forma como estas proibições afetam os diferentes meios de comunicação social, que já não podem partilhar informações sobre os candidatos ou comentar sondagens de opinião.

A Radio Schuman é apresentada e produzida por Maïa de la Baume, com a jornalista e assistente de produção Elenora Vasques e a edição áudio de Zacharia Vigneron. A música é de Alexandre Jas.