De Ken Murray

Os pais enlutados e os políticos da Irlanda do Norte têm esperança de que o novo governo trabalhista do Reino Unido revogue e substitua a legislação amplamente contestada que protege a imunidade dos indivíduos envolvidos nos conflitos entre 1969 e 1998.

PUBLICIDADE

O novo governo trabalhista do Reino Unido, em Londres, fez renascer a esperança em todo o Atlântico Norte de que a controversa Lei do Legado e da Reconciliação da Irlanda do Norte seja abolida.

A lei, que entrou em vigor em setembro de 2023, destina-se a encerrar todas as investigações futuras sobre homicídios não resolvidos perpetrados por republicanos irlandeses, lealistas britânicos e membros dos serviços de segurança britânicos durante os conflitos na Irlanda do Norte entre 1969 e 1998.

Mais de 3.500 pessoas foram mortas durante o conflito, mas a verdade e a justiça foram negadas a muitas famílias enlutadas de ambos os lados da contenda religiosa por inúmeras razões.

Entre elas, contam-se as alegações de conluio entre os lealistas e os britânicos e o facto de não terem sido devidamente julgados os membros do Exército Republicano Irlandês e do Exército Irlandês de Libertação Nacional.

O filho de Pat Molloy, John, foi morto no norte de Belfast por membros da Força Voluntária do Ulster protestante em 1996. O pai católico disse à Euronews que tem sido impossível obter respostas do governo britânico sobre a morte do seu filho.

"Infelizmente, foi-nos dito pela HET (Historical Enquiries Team) que os assassinos de John estavam todos envolvidos no gangue da UVF de Mount Vernon que, no final do dia, descobrimos, estavam a dar informações à polícia por conta própria, por outras palavras, houve conluio", disse.

"Estes tipos estavam imunes (a processos judiciais) porque estavam a dar informações sobre criminalidade à polícia e ao ramo especial", continuou Molloy.

No centro de traumas Wave, no norte de Belfast, Molloy acrescentou que a aprovação da Lei do Legado, no outono passado, deu a sensação de que o Estado britânico tinha sido atingido pela segunda vez.

"Foi um grande pontapé de saída para nós, aqui no Wave. Não estávamos à espera que eles trouxessem este tipo de coisas", afirmou.

"Sempre acreditei na justiça. Os meus pais disseram-me que, se alguma vez nos metêssemos em sarilhos, devíamos ir à polícia... Nunca obtive qualquer resposta da polícia. O Legado foi criado, no que me diz respeito, para acabar com os processos judiciais contra os responsáveis do exército britânico".

Um edifício arde em Londonderry, na Irlanda do Norte, no rescaldo do Domingo Sangrento, um dos acontecimentos mais notórios dos conflitos, em fevereiro de 1972. Michel Laurent/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Se houve alguma coisa que uniu partidos políticos rivais na ferozmente dividida Irlanda do Norte nos últimos anos, foi a Lei do Legado.

Muitos consideram que foi criada para deixar cair investigações que se estão a revelar difíceis de concluir devido às dificuldades em acumular provas e ao facto de tantas pessoas que estiveram no centro de homicídios controversos estarem agora mortas.

De acordo com Matthew O'Toole, do Partido Trabalhista Social-Democrata e membro da Assembleia Legislativa de Stormont, os seus colegas farão tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que os britânicos cumpram a sua palavra e deixem cair a legislação.

"Vamos obrigá-los a cumprir a sua palavra. É absolutamente fundamental que revoguem, substituam e, francamente, acabem com esta lei abominável", afirmou.

"Foi uma das piores coisas que o anterior governo conservador fez. Foi concebida para proteger os soldados britânicos da responsabilização, mesmo os soldados que assassinaram pessoas nas ruas da Irlanda, e também teve o efeito de dar imunidade aos paramilitares, republicanos e leais, que tiraram vidas e são completamente desprezados pelos partidos políticos da Irlanda.

PUBLICIDADE

Primeiro-ministro irlandês Simon Harris em Dublin, Irlanda, quarta-feira, 22 de maio de 2024. AP

A 17 de julho, o primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, vai encontrar-se com o novo primeiro-ministro britânico, Sir Keir Starmer. Espera-se que os líderes discutam a Lei do Legado.

O Ministro de Estado do governo irlandês, Thomas Byrne TD, disse à Euronews que existe um sentimento de alívio em Dublin pelo facto de o governo trabalhista de Starmer estar a dizer que vai cumprir o que prometeu na oposição.

"Estamos muito satisfeitos por o Partido Trabalhista ter renovado o seu compromisso de revogar e substituir a Lei do Legado", disse.

"O Taoiseach [primeiro-ministro irlandês] já conversou com o primeiro-ministro. O Tánaiste (vice-primeiro-ministro) já conversou com o Ministro dos Negócios Estrangeiros [britânico] e com o Secretário para a Irlanda do Norte (Hilary Benn), muitos políticos irlandeses já se encontraram ou estão familiarizados com grande parte do novo governo britânico.

PUBLICIDADE

"As relações entre os dois governos são excelentes e penso que podem constituir a base para uma colaboração estreita entre os dois governos em prol da paz e da prosperidade no Norte da Irlanda", afirmou Byrne.

Antes das eleições gerais no Reino Unido, o governo irlandês tinha dado início a uma ação judicial interestatal contra os britânicos por causa da introdução da controversa legislação.

Sem uma data definida para a abolição proposta, a bola está agora firmemente em Westminster, que terá de decidir quando exatamente a lei desaparece. Só então o governo irlandês retirará formalmente a ação judicial que moveu contra os britânicos.