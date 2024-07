Alterações climáticas: a costa belga é uma alternativa ao Mediterrâneo?

Enquanto o sul da Europa é atingido por uma vaga de calor, alguns turistas estão a optar por férias mais frescas no Mar do Norte.

Com as alterações climáticas e as vagas de calor a atingir o sul da Europa, já há quem repense as suas férias e tenda a alterar os destinos. Será que o Mar do Norte tornar-se-á um paraíso para os veraneantes? Será a costa belga a Côte d'Azur de amanhã?

A este fenómeno chamamos de "coolcations".

"Coolcations"

"Coolcations" é o fenómeno em que os destinos de férias são escolhidos pelo seu clima mais fresco para fugir ao calor do verão. Já acontece com a Suécia e parece que há tendência para acontecer com a Bélgica.

Enquanto algumas zonas do sul da Europa estão a ser atingidas por ondas de calor, alguns turistas preferem passear com temperaturas de 25°C em julho por Knokke-Heist, uma popular estância balnear na costa flamenga, nas margens do Mar do Norte.

"Naturalmente, estamos a notar que cada vez mais turistas estrangeiros vêm para as nossas costas. Especialmente nos meses de verão, porque no sul, em Espanha, Itália, Portugal e Marrocos, está demasiado calor", explica Jan Morbee, presidente da Câmara Municipal de Knokke-Heist. "Aqui, temos sempre ar fresco, ou seja, uma agradável brisa marítima como a de hoje", entusiasma-se o presidente da Câmara Municipal de Knokke-Heist.

Mulher toma banhos de sol durante um dia quente de verão na praia de Zoute em Knokke-Heist, no norte da Bélgica, sexta-feira, 31 de julho de 2020 Francisco Seco/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Até agora, tem-se notado que os turistas que passam férias nesta estância são maioritariamente belgas, vindos de outras regiões, ou veraneantes dos países vizinhos, especialmente neerlandeses, alemães e franceses.

"Quando pensamos nas alterações climáticas, e nos muitos fenómenos climáticos na Grécia, por vezes pensamos que nem sempre é preciso ir longe para passar umas boas férias", diz Charlotte, uma veraneante belga de Courtrai.

Outra veraneante disse à Euronews que Knokke era uma zona perfeita para conjugar vários tipos de atividades. "A nossa costa tem muito para oferecer, porque aqui em Knokke é muito perto da vila. Temos as ruas comerciais onde podemos fazer compras, mas também podemos visitar as galerias de arte", diz Eef, uma turista da Flandres.

Algumas pessoas adaptam os seus hábitos, mudando as suas férias para a região do mediterrâneo em maio ou setembro, e optando por um destino mais fresco, como Knokke-Heist, em julho e agosto.

"Aqui, o tempo não é tão bom, por isso, rapidamente se agarra um bilhete para o sul, porque lá é um pouco melhor do que aqui. O medo, claro, é que às vezes pode ficar demasiado quente", admite Patrick, um turista de Bruges.

O aquecimento global

O fenómeno das"coolcations" poderá acentuar-se nas próximas décadas, num cenário em que as temperaturas globais aumentam +3°C em relação à era pré-industrial até ao final do século.

O calor será insuportável no verão no Mediterrâneo, enquanto as temperaturas permanecerão agradáveis na Bélgica, como defende Xavier Fettweis, climatologista da Universidade de Liège. "No final do século, Liège terá tipicamente o clima de Toulouse, ou seja, um clima mediterrânico muito agradável. Mas a água do mar da Mancha demorará muito mais tempo a aquecer. Por isso, não teremos água como no Mediterrâneo a 27°C ou 28°C" , prevê Xavier Fettweis.

No entanto, situada mais a norte, a região flamenga da Bélgica tem menos sol do que o Mediterrâneo, o que pode prejudicar as suas ambições turísticas.

Outro desafio é a erosão costeira e a subida do nível do mar, que podem alterar consideravelmente as paisagens da costa.