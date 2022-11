no comment

Há mais de 20 anos que o Grande Prémio de Relojoaria de Genebra recompensa os grandes protagonistas da arte de relojoaria e destaca as inovações do setor. A 22ª edição do concurso terá lugar na quinta-feira, 10 de Novembro de 2022.

A edição deste ano fica marcada por uma inovação, o Prémio de Cronometria, e por uma nova categoria, "Relógio Mecânico". As abordagens sustentáveis estarão em destaque no âmbito do Prémio de Inovação.