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A coleção insuflável de primavera/verão da Anrealage é apresentada em Paris
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Vídeo. As incríveis roupas insufláveis da marca japonesa Anrealage

Últimas notícias:

As ventoinhas no interior do vestuário criam formas únicas ao soprarem ar do exterior.

O designer de moda japonês Kunihiko Morinaga apresentou em Paris a sua coleção Anrealage "WIND" - uma linha de vestuário que espera revolucionar o mundo da moda.

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As roupas com um botão incorporado fazem com que as peças de vestuário se transformem em casacos em forma de balão através da utilização de ventoinhas, ideais para o tempo quente de verão.

As ventoinhas no interior das roupas criam formas únicas, soprando ar do exterior para as insuflar. Quando as ventoinhas se desligam, as roupas voltam à sua forma normal.

A coleção explora o conceito do vento, utilizando o ar para alterar a estrutura e o aspeto das peças de vestuário.

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