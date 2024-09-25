Vídeo. As incríveis roupas insufláveis da marca japonesa Anrealage

O designer de moda japonês Kunihiko Morinaga apresentou em Paris a sua coleção Anrealage "WIND" - uma linha de vestuário que espera revolucionar o mundo da moda.
As roupas com um botão incorporado fazem com que as peças de vestuário se transformem em casacos em forma de balão através da utilização de ventoinhas, ideais para o tempo quente de verão.
As ventoinhas no interior das roupas criam formas únicas, soprando ar do exterior para as insuflar. Quando as ventoinhas se desligam, as roupas voltam à sua forma normal.
A coleção explora o conceito do vento, utilizando o ar para alterar a estrutura e o aspeto das peças de vestuário.