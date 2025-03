Vídeo. Museu em Amesterdão acolhe exposição de obras-primas asiáticas

Uma nova exposição no Rijksmuseum, em Amesterdão, apresenta mais de 75 obras-primas asiáticas produzidas em bronze.

“Mostramos que o bronze conecta a Ásia”, explicou Menno Fitski, diretor do Pavilhão Asiático do Rijksmuseum, que destacou que este material desempenhou um papel central nas tradições do continente durante séculos.

“Há o hinduísmo, o budismo e, ao longo dessas linhas, o bronze espalha-se, as formas espalham-se. Mas cada região tem as suas próprias caraterísticas. Por isso, em vez de contarmos a história do bronze, mostramos a sua versatilidade e a forma como liga a Ásia”, acrescentou Fitski.

A exposição apresenta obras de seis museus de vários países asiáticos, e a maior parte destas estão expostas nos Países Baixos pela primeira vez

“É muito raro ter objetos deste estatuto em exposições, mesmo na Europa, entre as grandes galerias”, disse William Southworth, Curador de Arte do Sudeste Asiático no Rijksmuseum.