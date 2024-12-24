Vídeo. Existe um restaurante feito de gelo na Aldeia do Pai Natal

Já imaginou ter uma refeição num restaurante totalmente construído em gelo? Na verdade, tal é possível na Finlândia, num estabelecimento que integra um parque temático dedicado ao universo dos bonecos de neve, o Snowman World.
Este espaço fica na Aldeia do Pai Natal, situada na orla do Círculo Polar Ártico, apenas a sete quilómetros a norte da localidade finlandesa de Rovaniemi.
No restaurante, os visitantes poderão comer em mesas esculpidas em gelo e observar diferentes esculturas que demoram semanas a ser concebidas. E que, este ano, se inspiram no tema da selva.