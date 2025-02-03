Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Um dançarino toca os seus sinos durante o festival Endiablada em Almonacid del Marquesado, Espanha, 02.02.2025
No Comment

Vídeo. Tradição medieval: diabos invadem as ruas de localidade espanhola

Últimas notícias:

Todos os anos, a 2 de fevereiro, o município de Almonacid del Marquesado celebra a Virgem da Candelária com a festa da "Endiablada", onde homens vestidos de diabos dançam ao som de sinos.

Todos os anos, a 2 de fevereiro, o município de Almonacid del Marquesado, em Espanha, celebra a Virgem da Candelária com a festa da "Endiablada"("Endiabrada", em português), uma tradição medieval.

Homens vestidos de diabo, com macacões coloridos e chapéus típicos vermelhos, transportam pesados sinos de cobre, criando um ruído diabólico enquanto dançam pelas ruas e visitam o cemitério.

Só os aldeões do sexo masculino ou os seus descendentes podem participar. Os jovens juntam-se a eles com pequenos sinos, assegurando a continuidade da tradição.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE