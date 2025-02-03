Vídeo. Tradição medieval: diabos invadem as ruas de localidade espanhola

Todos os anos, a 2 de fevereiro, o município de Almonacid del Marquesado, em Espanha, celebra a Virgem da Candelária com a festa da "Endiablada"("Endiabrada", em português), uma tradição medieval.
Homens vestidos de diabo, com macacões coloridos e chapéus típicos vermelhos, transportam pesados sinos de cobre, criando um ruído diabólico enquanto dançam pelas ruas e visitam o cemitério.
Só os aldeões do sexo masculino ou os seus descendentes podem participar. Os jovens juntam-se a eles com pequenos sinos, assegurando a continuidade da tradição.