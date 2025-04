As apresentações de teatro Kabuki por crianças foram destaque no Festival Nagahama Hikiyama, no oeste do Japão.

O festival está registado como Património Cultural Imaterial da UNESCO.

O Kabuki infantil é o ponto alto do festival na cidade de Nagahama e é realizado em palcos construídos em carros alegóricos elaboradamente decorados, chamados hikiyama.

As crianças disseram que praticaram todos os dias durante as férias da primavera e muitos visitantes do evento aplaudiram a sua atuação cativante.