Flores e velas colocadas pelo público no local do tiroteio
No Comment

Vídeo. Flores enchem local do tiroteio em Oldenburg enquanto aumentam os pedidos de justiça

Últimas notícias:

Flores e velas foram depositadas no local onde um jovem de 21 anos foi morto a tiro pela polícia na cidade alemã de Oldenburg, nas primeiras horas da manhã de domingo.

O jovem, identificado como Lorenz A., foi alegadamente atingido com gás irritante antes dos agentes abrirem fogo, tendo estes disparado pelo menos quatro tiros.

Relatórios iniciais que sugeriam que "o jovem teria ameaçado a polícia com uma faca" não foram confirmados. As autoridades revelaram, entretanto, que não estavam certos, na altura, sobre se Lorenz A. estava ou não armado.

Uma autópsia confirmou que o jovem negro foi baleado pelas costas, levantando ainda mais questões sobre o uso da força. "Os resultados da autópsia levantam sérias questões e acusações devastadoras que devem ser respondidas sem hesitação", disse a ministra do Interior da Baixa Saxônia, Daniela Behrens.

Está planeado um grande protesto para o dia 25 de abril, com a comunidade a exigir total transparência e uma revisão completa das táticas policiais. O caso gerou um novo debate sobre o preconceito racial e a responsabilidade policial na Alemanha.

