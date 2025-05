Vídeo. Cães desfilam em Nova Iorque em evento inspirado na Met Gala

O evento, apresentado pela atriz Rachel Pizzolato no GH On The Park, contou com moda canina inspirada nos looks de celebridades nos tapetes vermelhos.

Entre os destaques, LaLa, o Pomeranian, vestido como Diana Ross, Dusty, o Pomeranian, personificando Colman Domingo, e Suki, o Cão de Crista Chinês, trajado como Shakira.

A Pet Gala, organizada pela Anthony Rubio Designs, é um evento sem fins lucrativos e as receitas revertem a favor do AKC Museum of the Dog, que alberga a maior coleção mundial de arte relacionada com cães.