Vídeo. Imagens aéreas mostram aldeia alpina após deslizamento do glaciar Birch

A aldeia de Blatten, no vale de Lötschental, ficou praticamente destruída, com 90% da área devastada após uma enorme placa se desprender do Glaciar Birch na quarta-feira.

As autoridades já tinham retirado cerca de 300 residentes e gado da aldeia, no início deste mês, receando o colapso do glaciar.

Um homem de 64 anos continua desaparecido, e as equipas de resgate estão a utilizar drones com câmaras térmicas nas buscas.

O deslizamento de terras enterrou partes do rio Lonza e cobriu as casas com lama espessa.