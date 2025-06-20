Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Fumo sobe de um edifício do complexo hospitalar Soroka depois de ter sido atingido por um míssil disparado do Irão em Beersheba, Israel, na quinta-feira, 19 de junho de 2025
No Comment

Vídeo. Irão lança míssil que causa incêndios e danos em Beersheba

Últimas notícias:
Este texto foi traduzido com a ajuda de inteligência artificial e publicado originalmente em inglês

Um míssil disparado do Irão atingiu perto de um edifício residencial na cidade de Beersheba, no sul de Israel, na madrugada de sexta-feira, ferindo cinco pessoas e provocando vários incêndios.

A explosão causou danos extensos em veículos e propriedades, com um residente a afirmar que a sua casa foi completamente destruída.

Os serviços de emergência divulgaram um vídeo que mostrava carros em chamas e fumo espesso a erguer-se perto do bloco de apartamentos.

As Forças de Defesa de Israel emitiram um alerta antes do ataque, que se segue a um bombardeamento mortal no início da semana.

Entretanto, Israel realizou ataques ao reator de água pesada de Arak, no Irão, o mais recente ataque ao vasto programa nuclear iraniano. A televisão estatal iraniana afirmou que não havia “qualquer perigo de radiação” e que a instalação tinha sido evacuada antes do ataque.

