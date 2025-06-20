Vídeo. Irão lança míssil que causa incêndios e danos em Beersheba

A explosão causou danos extensos em veículos e propriedades, com um residente a afirmar que a sua casa foi completamente destruída.
Os serviços de emergência divulgaram um vídeo que mostrava carros em chamas e fumo espesso a erguer-se perto do bloco de apartamentos.
As Forças de Defesa de Israel emitiram um alerta antes do ataque, que se segue a um bombardeamento mortal no início da semana.
Entretanto, Israel realizou ataques ao reator de água pesada de Arak, no Irão, o mais recente ataque ao vasto programa nuclear iraniano. A televisão estatal iraniana afirmou que não havia “qualquer perigo de radiação” e que a instalação tinha sido evacuada antes do ataque.