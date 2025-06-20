Vídeo. Marionetas gigantes marcham em prol da ação climática

O projeto itinerante, uma antevisão da Bienal de Dança 2025, combina dança, teatro e marionetas de grande escala, traçando uma migração simbólica de animais deslocados pelas alterações climáticas.
Construídos com cartão reciclado e madeira por uma equipa de 35 pessoas, incluindo o Colectivo de Marionetas Ukwanda da África do Sul, os rebanhos de marionetas percorrerão 20.000 quilómetros de Kinshasa até à Noruega.
Em Veneza, este julho, encontrarão dezasseis bailarinos do Biennale College Danza para uma atuação dirigida pelo coreógrafo Anthony Matsena, que descreve o trabalho como “um grito de ajuda e uma celebração do ritmo da natureza.”