Um urso desfruta de fruta gelada no zoológico de Roma, quarta-feira, 2 de julho de 2025, enquanto as temperaturas sobem para cerca de 40 graus Celsius
No Comment

Vídeo. Jardim zoológico de Roma refresca animais com gelados devido à vaga de calor

Últimas notícias:

Com as temperaturas a subir por toda a Itália, a equipa do jardim zoológico de Roma está a distribuir guloseimas geladas para ajudar os animais a combater o calor.

Ursos castanhos, tigres e lémures foram vistos a lamber e a arranhar blocos de gelo recheados com fruta, carne ou vegetais.

O curador-geral do jardim zoológico, Yitzhak Yadid, disse que estas guloseimas proporcionam alívio do calor, bem como estimulação mental, já que os animais têm de descobrir como abrir o gelo.

Os funcionários do jardim zoológico monitorizam os animais constantemente, uma vez que nem todas as espécies lidam da mesma forma com a subida das temperaturas.

Os especialistas associam o clima extremo às alterações climáticas.

