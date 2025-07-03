Vídeo. Jardim zoológico de Roma refresca animais com gelados devido à vaga de calor

Ursos castanhos, tigres e lémures foram vistos a lamber e a arranhar blocos de gelo recheados com fruta, carne ou vegetais.
O curador-geral do jardim zoológico, Yitzhak Yadid, disse que estas guloseimas proporcionam alívio do calor, bem como estimulação mental, já que os animais têm de descobrir como abrir o gelo.
Os funcionários do jardim zoológico monitorizam os animais constantemente, uma vez que nem todas as espécies lidam da mesma forma com a subida das temperaturas.
Os especialistas associam o clima extremo às alterações climáticas.