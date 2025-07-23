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Ativistas manifestam-se em frente ao CIJ antes de um parecer consultivo sobre as obrigações legais das nações para enfrentar as alterações climáticas, em 23.07.2025, Haia, Países Baixos
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Vídeo. Ativistas climáticos protestam em Haia: " Os Estados devem AGIR JÁ"

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Ativistas climáticos reuniram-se na quarta-feira em frente ao Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, com cartazes onde se podia ler: “Os tribunais falaram. A lei é clara. Os estados devem AGIR AGORA.”

O mais alto tribunal das Nações Unidas emitiu um parecer consultivo há muito aguardado sobre as alterações climáticas, num caso apresentado por nações insulares que procuram clareza jurídica sobre as obrigações dos estados.

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Um painel de 15 juízes entregou o parecer não vinculativo na quarta-feira em Haia, enquanto manifestantes no exterior do tribunal instavam os governos a tomarem medidas urgentes.

Na década até 2023, os níveis do mar subiram em média global cerca de 4,3 centímetros, com partes do Pacífico a subirem ainda mais. O mundo também aqueceu 1,3 graus Celsius desde os tempos pré-industriais devido à queima de combustíveis fósseis.

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