Vídeo. Fãs lamentam morte do 'Príncipe das Trevas' no Passeio da Fama em Hollywood

O lendário vocalista dos Black Sabbath, conhecido pela sua persona sombria e voz rouca, morreu aos 76 anos, semanas após o seu concerto de despedida em Birmingham.
Vestidos de preto ou sem camisa, vários fãs prestaram tributo ao homem apelidado de “Príncipe das Trevas”.
A carreira de décadas de Osbourne foi marcada por controvérsias, excessos e reinvenções, desde morder um morcego em palco até protagonizar um popular reality show familiar.
Foi duas vezes colocado no Rock & Roll Hall of Fame, uma com os Black Sabbath e outra como artista solo.
Um comunicado da família confirmou que o artistas morreu rodeado pelos seus entes queridos.