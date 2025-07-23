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Flores rodeiam a estrela de Ozzy Osbourne na Calçada da Fama de Hollywood, terça-feira, 22 de julho de 2025, em Los Angeles
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Vídeo. Fãs lamentam morte do 'Príncipe das Trevas' no Passeio da Fama em Hollywood

Últimas notícias:

Fãs reuniram-se em torno da estrela de Ozzy Osbourne no Hollywood Walk of Fame, deixando flores e velas em homenagem ao cantor.

O lendário vocalista dos Black Sabbath, conhecido pela sua persona sombria e voz rouca, morreu aos 76 anos, semanas após o seu concerto de despedida em Birmingham.

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Vestidos de preto ou sem camisa, vários fãs prestaram tributo ao homem apelidado de “Príncipe das Trevas”.

A carreira de décadas de Osbourne foi marcada por controvérsias, excessos e reinvenções, desde morder um morcego em palco até protagonizar um popular reality show familiar.

Foi duas vezes colocado no Rock & Roll Hall of Fame, uma com os Black Sabbath e outra como artista solo.

Um comunicado da família confirmou que o artistas morreu rodeado pelos seus entes queridos.

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