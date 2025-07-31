Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Mulheres reagem em frente a um prédio de apartamentos destruído após um ataque de míssil russo em Kyiv, Ucrânia, quinta-feira, 31 de julho de 2025
No Comment

Vídeo. Equipas de resgate em Kiev após ataques russos matarem sete pessoas

Últimas notícias:

Um ataque combinado de mísseis e drones por parte da Rússia em Kyiv durante a noite matou pelo menos sete pessoas, incluindo um menino de seis anos, e feriu mais de 80, disseram autoridades ucranianas.

Os ataques, que danificaram mais de 70 locais em toda a capital, causaram destruição severa nos distritos de Sviatoshynskyi e Solomianskyi.

Um míssil atingiu um edifício residencial de nove andares em Sviatoshynskyi, destruindo a entrada e deixando os residentes presos sob os escombros. Quatro pessoas morreram no local.

As equipas de emergência trabalharam ao longo da manhã para resgatar sobreviventes, incluindo um homem retirado dos escombros após cinco horas. Pelo menos nove crianças ficaram feridas.

Explosões também foram reportadas nas regiões de Dnipro, Poltava, Sumy e Mykolaiv.

