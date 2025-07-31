Vídeo. Equipas de resgate em Kiev após ataques russos matarem sete pessoas

Os ataques, que danificaram mais de 70 locais em toda a capital, causaram destruição severa nos distritos de Sviatoshynskyi e Solomianskyi.
Um míssil atingiu um edifício residencial de nove andares em Sviatoshynskyi, destruindo a entrada e deixando os residentes presos sob os escombros. Quatro pessoas morreram no local.
As equipas de emergência trabalharam ao longo da manhã para resgatar sobreviventes, incluindo um homem retirado dos escombros após cinco horas. Pelo menos nove crianças ficaram feridas.
Explosões também foram reportadas nas regiões de Dnipro, Poltava, Sumy e Mykolaiv.