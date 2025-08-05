Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
FOTO DE ARQUIVO - Fogo de artifício visto a partir do Toki Messe, onde se realiza a reunião dos ministros das finanças e governadores dos bancos centrais do G7, em Niigata, Japão, sexta-feira, 12 de maio de 2023.
No Comment

Vídeo. Dois barcos de fogo de artifício incendeiam-se durante festival em Yokohama

Últimas notícias:

Dois barcos que lançavam fogos de artifício incendiaram-se na segunda-feira, durante um festival de verão em Yokohama, a sul de Tóquio, cancelando o evento a meio.

O Minatomirai Smart Festival planeava lançar 20.000 fogos de artifício em 25 minutos a partir das 19:30 locais. Cerca de 20 minutos depois, a música parou e os organizadores citaram “preocupações de segurança” antes de interromperem o evento.

Pouco depois, foi visto fumo negro a subir de dois barcos. Segundo a Guarda Costeira de Yokohama, cinco técnicos saltaram para a água e foram resgatados.

O incêndio foi controlado em poucas horas, mas pelas 22:00 os fogos de artifício começaram a rebentar novamente. Os organizadores estão a investigar a causa do incêndio.

