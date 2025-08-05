Vídeo. Dois barcos de fogo de artifício incendeiam-se durante festival em Yokohama

O Minatomirai Smart Festival planeava lançar 20.000 fogos de artifício em 25 minutos a partir das 19:30 locais. Cerca de 20 minutos depois, a música parou e os organizadores citaram “preocupações de segurança” antes de interromperem o evento.
Pouco depois, foi visto fumo negro a subir de dois barcos. Segundo a Guarda Costeira de Yokohama, cinco técnicos saltaram para a água e foram resgatados.
O incêndio foi controlado em poucas horas, mas pelas 22:00 os fogos de artifício começaram a rebentar novamente. Os organizadores estão a investigar a causa do incêndio.