Palestinianos correm para recolher ajuda humanitária lançada de paraquedas em Zawaida, no centro da Faixa de Gaza, segunda-feira, 4 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Multidão avança para ajuda humanitária em Gaza durante corrida caótica

Últimas notícias:

A ajuda humanitária lançada por via aérea continuou a cair na região central da Faixa de Gaza na segunda-feira, enquanto palestinianos se apressavam para recolher os pacotes que aterravam em zonas remotas ou militarizadas.

Paraquedas foram vistos a abrir-se sobre a localidade de Zawaida, enquanto pacotes de ajuda aterravavam em zonas remotas e áreas sob controlo militar. Multidões correram para recolher os mantimentos, com muitos a enfrentar dificuldades para os alcançar.

Imagens da AP mostraram pessoas a apressarem-se para obter ajuda, com confrontos a eclodirem e pelo menos um homem visto a segurar uma faca durante uma altercação.

“Isto não é uma prática humana,” disse Rabah Rabah, um residente de al-Balah.

Alguns criticaram o método como vergonhoso e humilhante. Uma testemunha ocular disse que um pacote aterrou numa tenda, ferindo uma pessoa deslocada que foi posteriormente levada para o hospital.

