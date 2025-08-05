Vídeo. Multidão avança para ajuda humanitária em Gaza durante corrida caótica

Paraquedas foram vistos a abrir-se sobre a localidade de Zawaida, enquanto pacotes de ajuda aterravavam em zonas remotas e áreas sob controlo militar. Multidões correram para recolher os mantimentos, com muitos a enfrentar dificuldades para os alcançar.
Imagens da AP mostraram pessoas a apressarem-se para obter ajuda, com confrontos a eclodirem e pelo menos um homem visto a segurar uma faca durante uma altercação.
“Isto não é uma prática humana,” disse Rabah Rabah, um residente de al-Balah.
Alguns criticaram o método como vergonhoso e humilhante. Uma testemunha ocular disse que um pacote aterrou numa tenda, ferindo uma pessoa deslocada que foi posteriormente levada para o hospital.