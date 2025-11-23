Vídeo. Havai: Kilauea em erupção desde o ano passado; fontes de lava sobem centenas de metros

Prossegue no Havai a série de erupções semirregulares do vulcão Kilauea, com lava a elevar-se bem acima da cratera do cume desde o fim do ano passado.
Cientistas registaram dezenas de episódios a seguir o mesmo percurso do magma, com jorros a atingirem até 400 metros de altura, segundo o Serviço Geológico dos EUA.
A atividade mantém-se confinada ao Parque Nacional dos Vulcões do Havai, sem representar risco para as habitações próximas.
Visitantes podem observar o espetáculo a partir de miradouros assinalados, enquanto transmissões em direto disponibilizadas por geólogos dos EUA atraem grande interesse online.