Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Nesta foto de 10 de junho de 2018, lava do vulcão Kilauea continua a irromper de uma fissura, formando um rio de lava que desce até Kapoho, em Pahoa, no Havai
No Comment

Vídeo. Havai: Kilauea em erupção desde o ano passado; fontes de lava sobem centenas de metros

Últimas notícias:

Kilauea tem entrado em erupção a intervalos semirregulares desde o final do ano passado, lançando fontes de lava contidas na cratera do cume.

Prossegue no Havai a série de erupções semirregulares do vulcão Kilauea, com lava a elevar-se bem acima da cratera do cume desde o fim do ano passado.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Cientistas registaram dezenas de episódios a seguir o mesmo percurso do magma, com jorros a atingirem até 400 metros de altura, segundo o Serviço Geológico dos EUA.

A atividade mantém-se confinada ao Parque Nacional dos Vulcões do Havai, sem representar risco para as habitações próximas.

Visitantes podem observar o espetáculo a partir de miradouros assinalados, enquanto transmissões em direto disponibilizadas por geólogos dos EUA atraem grande interesse online.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE